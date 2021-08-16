تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة فى الجولة 31 للدورى

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لمواجهة الجونة في إطار الجولة ٣١ من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد خالد بشارة بالجونة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- نبيل دونجا- محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبدالرحمن أيمن- أحمد أيمن منصور- دودو الجباس- جون أنطوي- أسامة جلال- أحمد توفيق- محمود حمادة- إبراهيم حسن- طارق طه،

وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب خط الوسط.