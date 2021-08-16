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الأهلى يتدرب .. وموسيمانى يخطط إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش

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الأهلى يتدرب .. وموسيمانى يخطط إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش الأهلى يتدرب .. وموسيمانى يخطط إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي م رانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ٣١ في البطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش، كما عقد بيتسو موسيماني جلسة مع معاونيه على هامش المران، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

مشاركة الشحات وبانون

وشارك حسين الشحات لاعب الفريق في المران، بعد تأكيد الجهاز الطبي أمس جاهزية اللاعب عقب شكوى من آلام خفيفة في العضلة الأمامية، كما شارك بدر بانون في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أيام.

واكتفى محمود متولي لاعب الفريق بأداء جلسة في الجيم، بعد مشاركته في جزء من المران، وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف في الفم بعد خلع ضرسه.

ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه الختامي على ملعب التتش للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

ويخوض الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدًا بالسويس، ثم يلتقي المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل ‏‏20 أغسطس ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.‏

المصرى اليوم

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