ماهر يسعى لحسم القائمة الأفريقية بعد لقاء سموحة

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يسعى علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي إلى حسم قائمة فريقه المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل بعد لقاء سموحة.

وشهدت القائمة غياب عدد من الأسماء البارزة ياتي في مقدمتهم عمرو كمال عبد الواحد والظهير الأيمن كريم العراقي بالإضافة إلى قلب الهجوم أحمد جمعة.

وتستمر مواجهات حسم مراكز المقدمة في الدوري الممتاز بلقاء المصري ضد سموحة ضمن منافسات الجولة 31 اليوم الأثنين.

ويأمل الفريق السكندري في تأكيد أحقيته في التواجد ضمن الكبار وتوسيع الفارق مع بيراميدز والاتحاد أصحاب المركزين الرابع والخامس.

وتقام مباراة المصري وسموحة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وسيتم نقله عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق بلال علام كما سيوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة.

وقرر الاتحاد المصري مشاركة المصري وبيراميدز في بطولة الكونفيدرالية بناءً على نتائج منافسات الموسم الحالى حتى الأسبوع قبل الماضي.