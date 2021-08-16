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مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

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مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

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تستمر مواجهات حسم مراكز المقدمة في الدوري الممتاز بلقاء المصري ضد سموحة ضمن منافسات الجولة 31 اليوم الأثنين.

ويسعى رفاق المدرب على ماهر إلى مواصلة النتائج الجيدة وتحقيق الفوز لضمان الحفاظ على المركز الثالث وذلك بعد أيام قليلة من إعلان التواجد قارياً من خلال المشاركة في بطولة كأس الكونفيدرالية.

ويأمل الفريق السكندري في تأكيد أحقيته في التواجد ضمن الكبار وتوسيع الفارق مع بيراميدز والاتحاد أصحاب المركزين الرابع والخامس.

وتقام مباراة المصري وسموحة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وسيتم نقله عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق بلال علام كما سيوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة.

وقرر الاتحاد المصري مشاركة المصري وبيراميدز في بطولة الكونفيدرالية بناءً على نتائج منافسات الموسم الحالى حتى الأسبوع قبل الماضي.

المصرى اليوم

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