البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة

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تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي عقب عودة الأراضي التي كانت تحت قبضة الاثيوبيين إلى الخرطوم.

وقال لدى مخاطبته اليوم بمنطقة ودعاروض بالفشقة الصغرى الاحتفال بمناسبة افتتاح كبري ودعاروض، إن القوات المسلحة ستظل بالمنطقة للحفاظ عليها وتحقيق التنمية المطلوبة بالتنسيق مع الحكومة التنفيذية.

وأكد التزامه التام بتقديم كل الخدمات التي تحقق الاستقرار المنشود، داعيا إلى تكامل الأدوار للحفاظ على مكتسبات الأمة السودانية.

ومن جانبه اكد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك على مجاهدات أهل الشريط الحدودي طوال السنوات الماضية والعمل الكبير الذي قادته القوات المسلحة في عودة ارض الفشقة إلى سيادة البلاد والتنمية التي صاحبت استرداد المنطقة معلنا عن اقامة مشروعات استراتيجية حية تنهض بالمنطقة وتلبي طموحات انسان الفشقة.

واشار إلى أهمية الانتقال باحتفالات القوات المسلحة إلى المناطق الحدودية للوقوف مع مواطن الشريط الحدودي الذي هو ركيزة التنمية الحقيقية.