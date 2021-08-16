أخبار عاجلة

مش هتصدق عينيك.. الساحر أحمد وليد طلع علبة كوتشينة كاملة من فمه -
عنده أوضة كاملة للبس.. شوف أغلى ساعة وهدوم في غرفة ملابس سيف زاهر -
أحد جمهور الزمالكسني ٤٠ سنة مخدناش فيهم الدوري غير مرتين فلازم أبقي فرحان -
شاهد كيف استقبل جماهير الزمالك ابطال الدوري فور رؤيتهم شيكا -
روقه لاعب الزمالك.. مركزناش مع الأهلي واشتغلنا.. لذلك توجنا بالدوري -
جمهور الزمالك كان هيشيل عربية شيكابالا من على الأرض بعد الفوز بالدورى -
لحظة استقبال أتوبيس الزمالك أمام بوابة النادى بالشماريخ والألعاب النارية -
بالألعاب النارية والشماريخ جماهير الزمالك يحتفلون بالدوري حتي الصباح -
أسعد ليالى اتوبيس الزمالك.. ماشى فى موكب بعد الفوز بالدورى -
وصول أتوبيس الزمالك واحتفالات اللاعبين مع جمهور النادى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة

Print
البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي عقب عودة الأراضي التي كانت تحت قبضة الاثيوبيين إلى الخرطوم.

وقال لدى مخاطبته اليوم بمنطقة ودعاروض بالفشقة الصغرى الاحتفال بمناسبة افتتاح كبري ودعاروض، إن القوات المسلحة ستظل بالمنطقة للحفاظ عليها وتحقيق التنمية المطلوبة بالتنسيق مع التنفيذية.

وأكد التزامه التام بتقديم كل الخدمات التي تحقق الاستقرار المنشود، داعيا إلى تكامل الأدوار للحفاظ على مكتسبات الأمة السودانية.

ومن جانبه اكد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك على مجاهدات أهل الشريط الحدودي طوال السنوات الماضية والعمل الكبير الذي قادته القوات المسلحة في عودة ارض الفشقة إلى سيادة البلاد والتنمية التي صاحبت استرداد المنطقة معلنا عن اقامة مشروعات استراتيجية حية تنهض بالمنطقة وتلبي طموحات انسان الفشقة.

واشار إلى أهمية الانتقال باحتفالات القوات المسلحة إلى المناطق الحدودية للوقوف مع مواطن الشريط الحدودي الذي هو ركيزة التنمية الحقيقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا