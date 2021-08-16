البنتاجون : القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»: «نعمل على رفع عدد القوات الأمريكية في مطار كابول إلى أكثر من 3000».

وأضاف، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن «القوات الأمريكية ردت على حادثين لإطلاق النار ما أدى لمقتل مسلحين اثنين في مطار كابل».

وتابع: «القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان، وماكينزي (كينيث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى) التقى قادة من طالبان بالدوحة وكان واضحا أن أي هجوم على أفرادنا سيتم الرد عليه بقوة».

وأكد أن «السفارة الأمريكية في كابل أغلقت ووجودنا يتركز في مطار العاصمة، ولا توجد أي مؤشرات على أن المسلحين اللذين قتلا في المطار ينتميان لحركة طالبان».

وشدد على أنه «سنعمل على استئناف الرحلات التجارية والعسكرية في مطار كابل بمجرد استتباب النظام».