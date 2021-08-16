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مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة

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مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة مندوب الصين في مجلس الأمن : ننتظر من طالبان احترام التزامها بتشكيل حكومة شاملة

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قالت جمهورية الصين الشعبية إنها تنتظر من حركة «طالبان» الأفغانية الالتزام بما أعلنته من التفاوض بشأن تأسيس حكومة شاملة في البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحركة (المصنفة منظمة إرهابية في ) سيطرتها على العاصمة كابول والقصر الرئاسي إلى جانب معظم أراضي البلاد.

وقال مندوب الصين، غينغ شوانغ، في جلسة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، حول الوضع في أفغانستان: «أحطنا علما بما أعلنته طالبان حول التفاوض من أجل إنشاء حكومة إسلامية شاملة ومفتوحة.. ونتوقع احترام تلك الالتزامات بما يضمن حماية الأفغان من الحروب والفوضى».

وأضاف أن «الفوضى الحالية في أفغانستان مرتبطة بشكل مباشر بالانسحاب السريع للقوات الأجنبية»، داعيا دول العالم لدعم عملية المصالحة في أفغانستان.

المصرى اليوم

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