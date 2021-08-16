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جوتيريش : على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان

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جوتيريش : على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان جوتيريش : على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولي باستخدام المتاح من الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان- حسب تعبيره.

ووفقا لـ«رويترز» فقد تحدث جوتيريش أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، عن «تقارير مروعة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان».

وقال إن أكثر المتأثرين بتلك الانتهاكات هم النساء والفتيات بشكل خاص، مؤكدا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بدوره في «استخدام جميع الوسائل المتاحة لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان»- على حد قوله.

وقال للمجلس المؤلف من 15 عضوا «نتلقى تقارير تقشعر لها الأبدان عن القيود الصارمة المفروضة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد».

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه، قائلا: «إنني قلق بشكل خاص من روايات الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في أفغانستان»، وقال «لا يمكننا ولا يجب أن نتخلى عن شعب أفغانستان».

المصرى اليوم

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