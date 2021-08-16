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السفارة الروسية: الرئيس الأفغاني هرب مع سيارات مليئة بالأموال بقي جزء منها في المطار

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السفارة الروسية: الرئيس الأفغاني هرب مع سيارات مليئة بالأموال بقي جزء منها في المطار السفارة الروسية: الرئيس الأفغاني هرب مع سيارات مليئة بالأموال بقي جزء منها في المطار

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كشفت السفارة الروسية في كابول لوكالة «سبوتنيك»، أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، هرب من كابول مع سيارات مليئة بالأموال، بقي بعضها في المطار لعدم تمكنه من نقل الأموال كلها.

وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية، نيكيتا إيشينكو: «أما بالنسبة لسقوط النظام، فتميز بطريقة هروب غني من أفغانستان: أربع سيارات كانت مليئة بالمال، وجزء آخر من الأموال حاولوا وضعه في مروحية، لكنها لم تستوعبها، فبقي جزء من الأموال ملقى على أرض مدرج الإقلاع».

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن طالبان، أنها تسيطر على أكثر من 90٪ من مباني الأفغانية وتقريباً جميع نقاط التفتيش الرئيسية في كابول.

المصرى اليوم

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