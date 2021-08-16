ابنة أحمد زاهر لمنتقدي حضورها حفل عمرو دياب بعد وفاة دلال عبدالعزيز: «كل واحد حر»

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علّقت الفنانة ملك، ابنة الفنان أحمد زاهر على الانتقادات التي نالتها بعد ظهورها في حفل الفنان عمرو دياب في العلمين الجديدة، منذ أيام، حتى أن شقيقتها ليلى لم تسلم من الهجوم عليها أيضًا، بسبب احتفالهما بعد أسبوع على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وخرجت الابنة الكبرى لأحمد زاهر، ملك، لترد على تلك التعليقات عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»: «أختي كانت حالتها النفسية وحشة فبعد أسبوع من الوفاة أخدناها الحفلة عشان تفك شوية ولا هي حاجه عيب ولا حرام».

واستكملت: «ماحدش من المنتقدين حاطت نفسه مكانا ولا أصلا له دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخلوهم في حالهم».

وتلقّت سؤال من أحد المُتابعين حول حالة شقيقتها ليلى زاهر الصحية حاليًا، وأجابت: «الحمدلله بقت أحسن كتير عشان أخدناها وخرجنا وهي بتدعي طول الوقت لأستاذة دلال الله يرحمها وربنا الحمدلله هاديها».

وكان زوج ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان أعلن وفاة الفنانة «عبدالعزيز»، منذ أكثر من أسبوع، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة».

وتابع: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

فيما نعى زوج ابنتها الثانية إيمي، وهو الفنان حسن الرداد، الفنانة عبر «فيسبوك»: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله».

وتابع: «عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك أنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».