أحمد سعد يكشف سر تأجيل طرح الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه»

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أعلن الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» من خلال فيديو قام بنشره، تأجيل طرح الأغنية الدعائية للفيلم الذي أعلن في وقت سابق صباح اليوم طرحها.

وكشف الفنان أحمد سعد عن أسباب تاجيل طرح الاغنية قائلاً «أنا عاوز اعتذر لكل جمهوري الحبيب عن عدم طرح اغنية فيلم 200 جنية النهاردة عشان حصلت مشلكة والناس كلها هتسألني ايه المشكلة هي ان انا نزلت بوستر للأغنية على صفحتي دعائي صورتي في النص وباقي الأبطال في الصورة اللي هما أبطال حياتي».

وأضاف «الشركة المنتجة زعلت وقالتالي ان انا عملت صورتي كبيرة وصورهم صغيرة لكن ده مش بوستر الفيلم وانا كممثل مينفعش اتحك جنبهم اصلاً ولكن ده بوستر دعائي للأغنية وانا كاتب على البوستر ان للاغنية مش الفيلم وأكيد انا بطل الأغنية وطبعا الشركة محترمة وعظيمة وانا بحبهم واكيد المشكلة هتتحل وبعدين ننزل الأغنية».

فيلم«200 جنيه» تدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، حيث يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم.

الفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.