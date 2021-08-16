محافظ الإسكندرية: قراءة الكتاب عبر «الموبايل» لا تُشعر بمتعة نظيرتها من الورق

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن قراءة الكتاب في الهاتف المحمول لا تُشعر بمتعة القراءة الحقيقية، لذلك قراءة الكتاب والورق أمر يجعلك تشعر بالمتعة الحقيقية للقراءة.

جاء ذلك على هامش افتتاحه الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، الاثنين، والمستمر حتى 30 أغسطس الجاري، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

ووجه محافظ الإسكندرية التحية إلى الدكتور مصطفى الفقي وإدارة المكتبة على الجهد المبذول من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من الشباب لحضور فعاليات المعرض والذي يذكر بأهمية الكتاب، داعيًا الشباب إلى قراءة الكتب والاستمتاع بها بدلاً من الكتب الإلكترونية. لافتا الى إن عدد الشباب المتواجدين أمام البوابة لحضور اللقاء كان مبهرا وأمرا جميلا يضيف إلى معرض الكتاب.