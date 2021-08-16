المرشح لخلافة ميركل: الانسحاب من أفغانستان أكبر إخفاق لـ«الناتو»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر أرمين لاشيت رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» في ألمانيا أن الانسحاب من أفغانستان هو «أكبر إخفاق» لحلف شمال الأطلسي «الناتو» منذ تأسيسه.

وقال لاشيت المرشح لخلافة أنغيلا ميركل في المستشارية، إن استيلاء حركة «طالبان» على السلطة بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي يبين بوضوح أن «تدخل المجتمع الدولي لم يتكلل بالنجاح»، مضيفا: «هذا الانسحاب أكبر إخفاق لحلف شمال الأطلسي منذ تأسيسه، ونحن أمام تحول تاريخي».

واعتبر أن «التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصب على عملية الإجلاء التي يجريها الجيش الألماني من أفغانستان»، معتبرا «أنناةسنتحدث عن الأسباب والعبر بعد انتهاء عملية الإنقاذ هذه».

وشدد على «ضرورة أن تجري ألمانيا تقييما صريحا للأخطاء مع شركائها في الحلف الأطلسي والمجتمع الدولي».