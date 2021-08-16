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دبلوماسي ألماني: ما حدث في أفغانستان يدل على فشل تام للاستخبارات الأمريكية

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دبلوماسي ألماني: ما حدث في أفغانستان يدل على فشل تام للاستخبارات الأمريكية دبلوماسي ألماني: ما حدث في أفغانستان يدل على فشل تام للاستخبارات الأمريكية

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اعتبر فولفغانغ إيشينغر، رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، أن الوضع في أفغانستان يدل على فشل تام لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وفي تصريحات لقناة «رقم 24» التلفزيونية الألمانية قال إيشينغر اليوم الاثنين: «مثلي مثل الجميع تقريبا أشعر بالصدمة والامتعاض لأننا جميعا، أي كل من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ابتعدنا عن الحقيقة إلى هذا الحد، فكنا واثقين أشد الثقة بأن هناك في أفغانستان قوات مسلحة ومدربة جيدا، وقبل أيام فقط كانت تصل لي تقارير من الأمريكيين تؤكد أن في مقدور هذه القوات الدفاع عن كابل على مدار أشهر».

وأضاف الدبلوماسي الألماني: «لقد انهار كل ذلك مثل بيت من ورق، وهذا يدل على فشل تام وهزيمة تامة في تقديرات الوضع العسكري، وأعتقد أنها تقديرات استخباراتية أمريكية».

المصرى اليوم

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