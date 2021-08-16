محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتي «كوم العرب» و«أم دومة»

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاثنين، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقريتي «كوم العرب»، و«أم دومة» بمركز طما.

وقال المحافظ إن جولته جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات قد تعوق أعمال التنفيذ، لافتا إلى أن جولته شملت تفقد أعمال إنشاء مدرسة «كوم العرب» الرسمية للغات للتعليم الأساسي، والتي تقام على مساحة 3000 متر مربع بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتوفر 22 فصلاً دراسياً لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، وتفقد أعمال إنشاء مدرسة «التربية الفكرية» بالقرية على مساحة 1900 متر مربع بتكلفة 8 مليون جنيه، وتضم جناح يحتوي على 8 فصول دراسية، بالإضافة إلى فندق مجهز لإقامة الطلاب وهي الأولى من نوعها في مركز طما لخدمة ذوي الهمم.

وأضاف المحافظ أنه تفقد كذلك أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية «أم دومة» على مساحة 460 مترا مربعاً، والذي يضم «سجل مدني، ووحدة ضرائب، ومركز تكنولوجي، ووحدة محلية» لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما تفقد وحدة طب الأسرة بنفس القرية والتي تم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل على مساحة 720 مترا مربعاً بتكلفة إنشائية 5 ملايين جنيه، لخدمة أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة والقرى المجاورة لها، موجها بالإلتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وتأتى في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.