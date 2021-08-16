مستقبل وطن سوهاج : إقبال كبير على التطعيم بلقاح كورونا بمقار الحزب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المبادرة التي أطلقتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بالمحافظة، من خلال مقار الحزب إقبالا كبيرا من المواطنين لأخذ اللقاح.

وقال اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة – بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة الحزب بسوهاج- إن المبادرة تجرى بالتنسيق والموافقة من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبرعاية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وإشراف من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، لافتا إلى إشادة المواطنين وأهالى المحافظة بالمبادرة، وإقبالهم الكبير عليها، مما استدعى العمل ليوم آخر للفرق الطبية بمقر الحزب بمدينة سوهاج لتطعيم المواطنين نظرا لكثرة الإقبال.

وقال النائب محمد محمود لبيب أمين تنظيم الحزب، إنه جرى عقد اجتماع موسع مع الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضوره، والنائب محمود أبوالخير وكيل لجنة الصحه بمجلس النواب، والدكتور أحمد طلعت أبودومة أمين شؤون المجالس المحلية، وإسلام نورالدين أمين لجنة العلاقات الحكومية بالحزب، من أجل تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على زيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين إلى 32 فرقة، سيتم من خلالها تطعيم المواطنين بكافة مقار الحزب، منوها بأن التطعيم وأخذ اللقاح يتم في نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى مقر الحزب بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على السيستم الخاص بذلك بموقع الوزارة.

وقال النائب محمود أبوالخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه جرى وضع جدول بالتعاون مع مديرية الصحة، وبالتنسيق مع مديرى الإدارات الصحيه بمختلف المراكز بأيام تواجد الفرق الطبية للتطعيم والحصول على اللقاح بكافة مقار الحزب، أو في الأماكن التي جرى تجهيزها من خلال نواب الحزب، لافتا إلى أن أعمال التطعيم تتم تتباعا، بتخصيص يوم لكل مركز، حيث جرت أمس بقرية «كوم إشقاو» بمركز طما، وتجرى اليوم بمدينة طهطا بشارع إمتداد المحطة بحرى، وتنتهى يوم الأربعاء 25 أغسطس بمركز دارالسلام أمام المستشفى المركزى.