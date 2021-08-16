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وكيل «تعليم قنا» يتفقد امتحانات المتقدمين لمدرسة المتفوقين

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تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الاثنين، قاعات امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع مؤهل لالتحاقهم بالمدرسة، بعد اجتياز الاختبارات الاليكترونية المؤهلة لذلك بمركز التطوير بقنا.

وأشاد خالد بالتزام الطلاب الممتحنين وهيئة الإشراف بالإجراءات الاحترازية وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد بدافع التميز ومواكبة متطلبات المجتمع وتحقيق طفرات علمية غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة.

وكيل تعليم قنا يتفقد امتحانات المتقدمين لمدرسة المتفوقين

وأشار إلى أن الاختبارات بدأت منذ الأحد و تستمر حتى يوم الأربعاء ١٨ اغسطس وتعقد تحت اشراف التطوير التكنولوجي وشئون الطلاب بعدد ٤ قاعات امتحان اثنتين بمدينة قنا واحدة بمركز التطوير التكنولوجي الثانية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية وواحدة لإدارات جنوب المحافظة بمركز قوص والاخيرة بمركز نجع حمادي لاستقبال طلاب شمال المحافظة ، ويخصص يوم الخميس الموافق ١٩ اغسطس لمن حالت ظروفه دون حضور الامتحان في الموعد المحدد .

وكيل تعليم قنا يتفقد امتحانات المتقدمين لمدرسة المتفوقين
وكيل تعليم قنا يتفقد امتحانات المتقدمين لمدرسة المتفوقين

المصرى اليوم

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