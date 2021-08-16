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مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ

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مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ

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استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، جثة شاب وآخر مصاب بحالة إغماء، نتيجة تعرضهما لصعق كهربائي أثناء العمل في الخردة.

تلقت غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، تفيد بوصول شخصين أحدهما جثة هامدة والثاني مصاب بحالة إغماء ودون أي إصابات ظاهرية، قادمين للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف، من قرية دمرو الحدادي.

وسجل المستشفى حالة الوفاة باسم رجب حماد الشيخ 25 عامًا، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، فيما استقبل المستشفى شابًا مصابًا بحالة إغماء يدعى حمدي السويسي 22 عامًا، ولا توجد أي إصابات ظاهرية به، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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