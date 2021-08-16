ضبط 19 قطعة سلاح ناري غير مرخص في حملة بسوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في بيان، الاثنين، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، واستهدفت قرى مركز طما من ضبط 19 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 14 متهمًا، شملت: 6 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش عيار 12 مم، و8 فرد روسي محلي الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، فضلا عن ضبط قضيتى اتجار في المخدرات، وتنفيذ 168 حكما قضائيًا، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.