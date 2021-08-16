رئيس الهيئة المصرية للكتاب: المصريون يقرأون بمعدل 750 مليون ساعة كل أسبوع

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قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن معرض المكتبة من أهم بؤر التعاون بين المكتبة والدولة المصرية التي باتت تهتم بالكتاب كونه ركنًا أساسيًا في الثقافة، لكسر حاجز مقولة «الشعب لا يقرأ»، مشيرًا إلى تقرير نشرته جريدة «الإندبندنت» حول القرائية وجاءت مصر في المركز الخامس على مستوى العالم، بمعدل قراءة 750 مليون ساعة كل أسبوع.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، الاثنين، والمستمر خلال الفترة من يوم 16 إلى 30 أغسطس الجاري، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والأستاذ سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وأكد «الحاج علي» إن مكتبة الإسكندرية هي المؤسسة الدولية الأهم في مصر التي تهتم بالثقافة، ويعد معرضها من أهم الجهات التي تبث هذه الروح في الشباب، حتى أصبح الحدث الثقافي الأهم في الإسكندرية، مشيدًا باستمراره لسنوات طويلة، متمنيًا أن يتحول إلى معرض دولي.