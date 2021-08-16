متولي يشارك في جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان

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شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، بسبب آلام الأسنان.

واكتفى متولي بأداء جلسة في الجيم، وشارك في جزء من مران الأهلي وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف في الفم بعد خلع ضرسه.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم اليوم، وتحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

وشهد مران اليوم انتظام بدر بانون لاعب الفريق في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد الثلاثاء على استاد السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة ٣١ في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي لقاء الطلائع وفي رصيده ٦٨ نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه على إنبي في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد الأهلي we السلام في الجولة ٣٠ لبطولة الدوري.