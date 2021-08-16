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«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق

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«الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق «الأمن الجماعي»: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان بما في ذلك كابل تثير القلق العميق

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قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن سيطرة حركة طالبان على جزء كبير من أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل، تثير القلق العميق.

وأضاف زاس: «هجوم طالبان السريع وسيطرتها على الجزء الرئيسي من أراضي أفغانستان، بما في ذلك حدود الدولة والعاصمة كابل، وكذلك التغيير الفعلي للسلطة في البلاد، يؤثر بشكل كبير على الوضع في منطقة آسيا الوسطى وعلى الأمن الجماعي الذي تضمنه منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويسبب قلقا عميقا».

وشدد زاس على أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستتخذ كل التدابير والإجراءات الضرورية، في حالة تفاقم الوضع على الحدود الطاجيكية- الأفغانية، لكن حتى الآن لا تتطلب الأمور ذلك.

وقال: «في حالة تفاقم الوضع، وتهديد أمن جمهورية طاجيكستان، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الجماعية اللازمة، المنصوص عليها في وثائق الميثاق، لتقديم المساعدة للحليف».

المصرى اليوم

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