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صحيفة سعودية تؤكد رحيل الشناوي إلى النصر في صفقة تاريخية

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صحيفة سعودية تؤكد رحيل الشناوي إلى النصر في صفقة تاريخية صحيفة سعودية تؤكد رحيل الشناوي إلى النصر في صفقة تاريخية

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قالت صحيفة مكة أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب أصبح قريب من الانضمام إلى فريق النصر لمدة موسم واحد.

وأكد مصدر للجريدة أن الصفقة كلفت خزينة النادي السعودي نحو 63 مليون جنيه وسيمتد العقد لموسم واحد وذلك رغم نفي وكيل أعمال اللاعب ورئيس النادي.

ويعد محمد الشناوي أبرز حراس مرمى الكرة الأفريقية خلال الفترة الحالية بفضل عروضة القوية التي ساهمت في تتويج النادي الأهلي بلقبي دوري أبطال أفريقيا فضلاً عن السوبر القاري والظهور القوي رفقة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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