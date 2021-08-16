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مقاتل من «طالبان» يوجه رسالة لواشنطن: يجب عليكم المغادرة

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مقاتل من «طالبان» يوجه رسالة لواشنطن: يجب عليكم المغادرة مقاتل من «طالبان» يوجه رسالة لواشنطن: يجب عليكم المغادرة

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وجه مقاتل من حركة «طالبان» رسالة إلى واشنطن عبر مراسلة CNN كلاريسا وارد، قال فيها إن «أمريكا أمضت وقتا كافيا في أفغانستان.. يجب عليهم المغادرة».

وتوجه المقاتل إلى المراسلة الأمريكية قائلا: «نحن هنا للحفاظ على الأمن كل شيء تحت السيطرة ولا ينبغي على المواطنين الأفغان القلق.. لقد أمضت أمريكا وقتا كافيا في أفغانستان ويجب عليهم المغادرة لقد فقدوا الكثير من الأرواح والمال».

بدورها وصفت وارد الوضع في أفغانستان قائلة: «هناك شعور متزايد بعدم اليقين والهلع يخيم على الشوارع... قالوا لي أن أقف جانبا لأنني امرأة».

المصرى اليوم

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