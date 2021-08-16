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مصطفى الفقي يفتتح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ16

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مصطفى الفقي يفتتح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ16 مصطفى الفقي يفتتح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ16

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افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم الاثنين، والمستمر خلال الفترة من يوم ١٦ إلى ٣٠ أغسطس الجاري، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والأستاذ سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وقال «الفقى» إن معرض الكتاب هو نافذة من النوافذ التي تطل بها المكتبة على المجتمع الثقافي، ويشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية لمتابعة كل جديد تقدمه دور النشر، مضيفًا أن المكتبة تعتبر المعرض عُرسا سنويا وتقليدا استمر لسنوات وسوف يستمر لسنوات قادمة.

وأوضح «الفقي» أن المكتبة فضلت تنظيم المعرض وفقًا للحد الأدنى المتاح لعدد الحضور بدلاً من توقفه بسبب انتشار جائحة كورونا، أسوة بما فعلته الهيئة المصرية العامة للكتاب التي حرصت على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل الجائحة وفق إجراءات احترازية.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن حرمنا من بعض النشاطات الثقافية، إلا أننا حاولنا كإحدى المؤسسات الثقافية القليلة في الدولة التي نمارس نشاطنا في ظل الوباء الذي اجتاح العالم أجمع، لمدة عام ونصف ومازلنا نقيم الحفلات مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وتابع «الفقي»: سعداء بممارسة هذا القدر من النشاط الثقافي والعلمي في مثل هذه الظروف التي مر بها العالم أجمع، لافتا إلى أن معرض الكتاب الدولي هو عرس سنوي للكتاب تقليد استمرت عليه لسنوات طويلة.

المصرى اليوم

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