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الحكم على متهم بـ«خلية بولاق الدكرور» 30 أغسطس

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الحكم على متهم بـ«خلية بولاق الدكرور» 30 أغسطس الحكم على متهم بـ«خلية بولاق الدكرور» 30 أغسطس

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حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة 30 أغسطس الجاري للحكم على متهم فى إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالانضمام إلى «خلية بولاق الدكرور».

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين في الانضمام وتأسيس وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المصرى اليوم

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