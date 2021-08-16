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أعنلت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 231 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي وأكدت أن كل صاحب منفذ سواء بقالين أو جمعيتى أو المجمعات الاستهلاكية يمكنهم سحب مستحقاتهم غداً الثلاثاء، بعد الساعة 12 ظهرا من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.