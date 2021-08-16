«زقاق المدق» برؤية عصرية على مسرح محمد عبدالوهاب

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عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية تقديم مسرحية «زقاق المدق»، التى تحمل نفس الاسم، والعمل إخراج واستعراضات الدكتور عادل عبده، وبرؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وذلك فى النصف الثانى من الشهر الجارى على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

تُعد «زقاق المدق» رواية من أهم روايات الأديب نجيب محفوظ، نُشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحى الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية فى هذا الزقاق الصغير فى أربعينيات القرن الماضى، وحُولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائى حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.

ويُجسد الوجه الجديد عبدالرحمن عزت، الذى يشارك فى العرض، مع مجموعة كبيرة من النجوم، شخصية «سعيد» نجل السيد علوان وهو شاب طموح لكنه ليس على وفاق دائمًا مع والده، مضيفًا أن الشخصية تمر بتطورات درامية طوال أحداث المسرحية، لافتًا إلى أنه وقع عليه الاختيار بعد عدة اختبارات فى المسرح.

وتقدم المسرحية برؤية عصرية لم يسبق تناولها أو تقديمها من قبل حيث العلاقات الإنسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى إطار كوميدى غنائى استعراضى.

«زقاق المدق» بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، كريم الحسينى، عبدالله سعد، مراد فكرى، أحمد صادق، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، عبدالرحمن عزت، وآخرين.