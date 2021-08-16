مخرج «خديجة» : الفيلم يناقش العنف المجتمعي ضد الأم

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أطلق المخرج مراد مصطفى بوستر فيلمه القصير «خديجة»، وذلك استعدادًا للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي ستُقام في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر المقبل. وقال «مصطفى»: «فخور بإنجازي 3 أفلام في سنة ونصف السنة، وأيضًا مشاركتي الأولى في مهرجان الجونة السينمائي ليصبح بمقدور شريحة أكبر من الجمهور مشاهدة الضغط الاجتماعي الذي تناولته في (حنة ورد) و(ما لا نعرفه عن مريم من قبل) و(خديجة) ثالثهما».

وأضاف «مصطفى»: «الأفلام بطلاتها أمهات بأعمار وجنسيات مختلفة، يكشفن لنا عن العنف المجتمعي من خلال أحداث ومواقف يقعن فيها، ولا أحاول تقديم رسالة معينة أو قول شىء ما سوى الرصد والحكي والتساؤل، ويمكنني الوصول من خلال صناعة الأفلام». وتدور أحداث الفيلم حول ‎«خديجة»، أم شابة في الـ١٨ من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات، ولكن تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

وقد تعمّد «مصطفى» اختيار شخصيات ليست لها خبرة سابقة في التمثيل لبطولة الفيلم حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، ويُعتبر فيلم «خديجة» هو إنتاج فرنسي مشترك، وتقوم ببطولة «خديجة» ملك طارق، وهو قصة مراد مصطفى، وسيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح وسوسن يوسف.