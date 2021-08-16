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تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش .. تفوق أحمر كاسح

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تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش .. تفوق أحمر كاسح تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش .. تفوق أحمر كاسح

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يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته بالجولة رقم 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021 أمام نظيره طلائع الجيش مساء غدٍ الثلاثاء.

الأهلي خاض 28 مباراة سابقة أمام طلائع الجيش بمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في 23 منهم وحسم التعادل نتيجة 5 لقاءات، في حين لم يفلح فريق الطلائع في تدوين أي انتصار على حساب المارد الأحمر.

وسجل الأهلي 60 هدفًا في شباك طلائع الجيش، واهتزت شباكه أمامه خلال 13 مناسبة فقط.

المباراة الأولى تاريخيًا بين الفريقين كانت في موسم 2004-2005 وكان بطلها محمد بركات الذي نجح في تسجيل هدف فوز الأهلي.

ويعتبر عماد متعب نجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف.

الأهلي حقق الفوز الأكبر على الجيش برباعية نظيفة وذلك في موسمي 2006-2007 و2014-2015.

المصرى اليوم

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