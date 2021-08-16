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"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

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"فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب "فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب
ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم، بداية اقتران "القمر الأحدب" المتزايد، بالنجم "قلب العقرب" باتجاه الأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن قلب العقرب نجم عملاق ضخم، أحمر اللون، تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس، ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كلم.
وأشار إلى أن اللون الأحمر "لقلب العقرب" يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، الأمر الذي يختلف عند مقارنة "قلب العقرب" مع نجم ساخن جدًا، مثل "السماك الأعزل" و"الأبيض المزرق" الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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