أخبار عاجلة

تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة.. خطر وأرضية خصبة للبكتيريا -
باقة ورد على ضريح الحريات ...رسالة في بريد الرئيس -
#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة -
في نسخته الثانية.. المؤتمر الدولي للتمور ينطلق غداً بمدينة التمور ببريدة -
5 "علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندبة" بشكل دائم -
الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل -
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء -
نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة -
دراسة تكشف آثارًا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

Print
السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا : إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة ،عن إعطائها 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19».

وأوضحت أنه تم إعطاء جرعات اللقاح عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة، ودعت الوزارة بضرورة التسجيل عبر تطبيق «صحتي»، من أجل أخذ اللقاح.

وذكرت الوزارة أنها منحت حتى الآن 20.81 مليون جرعة أولى من اللقاحات، و11.18 مليون جرعة ثانية من اللقاحات وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمين بها، وهي لقاح «فاييزر بيونتك»، ولقاح «موديرنا»، ولقاح «أكسفورد أسترازينكا»، ولقاح «جونسون اند جونسون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"