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كشفت وزارة الصحة السعودية،عن إعطائها 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19».

وأوضحت أنه تم إعطاء جرعات اللقاح عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة، ودعت الوزارة بضرورة التسجيل عبر تطبيق «صحتي»، من أجل أخذ اللقاح.

وذكرت الوزارة أنها منحت حتى الآن 20.81 مليون جرعة أولى من اللقاحات، و11.18 مليون جرعة ثانية من اللقاحات وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمين بها، وهي لقاح «فاييزر بيونتك»، ولقاح «موديرنا»، ولقاح «أكسفورد أسترازينكا»، ولقاح «جونسون اند جونسون».