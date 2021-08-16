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حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات ووادي دجلة

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حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات ووادي دجلة

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مباراته بالجولة رقم 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، مساء غدٍ الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي أمام نظيره وادي دجلة.

وكان الفريقان قد تعادلا سلباً في الدور الأول من المسابقة.

الزمالك يدخل المباراة وعلى قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، بينما دجلة يخوض اللقاء وهو في المرتبة السابعة عشر وقبل الأخيرة بـ 23 نقطة.

نستعرض من خلال السطور التالية أرقام من تاريخ مواجهات الفريقين.

على مستوى الدوري الممتاز تقابل الزمالك ودجلة في 18 مباراة وحقق الأبيض الانتصار في 9 مواجهات بينما هيمن التعادل على 9 مباريات أخرى.

ولم يفلح دجلة مطلقًا في تحقيق أي انتصار على حساب الزمالك.

وسجل لاعبو الزمالك 26 هدفًا في مرمى دجلة واهتزت شباك الفريق في 12 مناسبة.

محمود شيكابالا كان صاحب أول أهداف الفريقين، حيث أحرز للزمالك في المواجهة التاريخية الأولى موسم 2010- 2011 التي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة.

اخر 3 مواجهات للفريقين بالدوري انتهت بالتعادل، ولم يسجل أي منهما في شباك الاّخر خلال أخر مواجهتين.

الفوز الأكبر كان من نصيب الزمالك بثلاثية نظيفة موسم 2017-2018.

المباراة الأغزر تهديفياً كانت في موسم 2018-2019 وفاز فيها الزمالك بنتيجة 4-2.

الزمالك لم يحقق الانتصار على دجلة منذ 9 مايو من عام 2019.

خلال 3 مواجهات جمعت الفريقين بكأس ، نجح الزمالك في التفوق خلالهم.

المصرى اليوم

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