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مباشر بيراميدز والجونة لحظة بلحظة الدوري المصري

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وأوقعت قرعة دور ال٣٢ من الكونفدرالية فريق نادي بيراميدز في مواجهة مع الفائز من هورسيد الصومالي وفريق عزام التنزاني، حيث من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب خارج أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام ٢٢ أو ٢٣ أو ٢٤ من نفس الشهر.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- مهدي سليمان- عبدالرحمن أيمن «٢٠٠١»- يوسف نادر «٢٠٠١». خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال- طارق طه- عبدالرحمن سيد ٢٠٠٣«.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- محمد فاروق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- أحمد الشيخ- إبراهيم عادل- عماد ميهوب «٢٠٠١». خط الهجوم: دودو الجباس- جون أنطوي- محمود وادي.

شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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