أخبار عاجلة

باقة ورد على ضريح الحريات ...رسالة في بريد الرئيس -
#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة -
في نسخته الثانية.. المؤتمر الدولي للتمور ينطلق غداً بمدينة التمور ببريدة -
5 "علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندبة" بشكل دائم -
الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل -
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء -
نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة -
دراسة تكشف آثارًا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد -
"المبارك": الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المستفيدين والمستثمرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

Print
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم
السكري الأعلى تداولاً.. والتفاوت بحسب الجودة

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

سجّل مهرجان بريدة للتمور اليوم، اعتدالاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق من مختلف أنواع التمور، بمدينة التمور ببريدة.

وسجّل صنف السكري الأعلى تداولاً في السوق ما بين 35 إلى 75 ريالاً للعبوة الواحدة 3 كيلوجرامات، كما تتفاوت أنواع التمور الأخرى حسب الجودة والحجم.

يذكر أن ساحات مدينة التمور ببريدة تشهد وبشكل يومي منذ ساعات الصباح الأولى، نشاطاً تجارياً لبيع كميات كبيرة من أنواع التمور خلال المزادات، وسط حضور من التجار والمستهلكين، مع ملاحظة الزيادة الملحوظة في عدد الكميات التي وفدت للسوق، فيما لم يطرأ على الأسعار تغيرٌ نتيجة كثافة الكميات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة.. خطر وأرضية خصبة للبكتيريا

تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة.. خطر وأرضية خصبة للبكتيريا

#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة

#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة

في نسخته الثانية.. المؤتمر الدولي للتمور ينطلق غداً بمدينة التمور ببريدة

في نسخته الثانية.. المؤتمر الدولي للتمور ينطلق غداً بمدينة التمور ببريدة

5 "علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندبة" بشكل دائم

5 "علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندبة" بشكل دائم