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مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من

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مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من

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توقع أخصائي الأمراض المعدية الروسي، الدكتور يفغيني تيماكوف، ظهور طفرة جديدة للفيروس في فصل الخريف، وذلك في تصريحات لراديو «سبوتنيك».

وأشار تيماكوف إلى أن جائحة كورونا بدأت تدريجيا تتراجع، ولكن الفيروس المسبب لها لا يزال منتشرا في غالبية البلدان ويستمر تسجيل سلالات جديدة من الفيروس التاجي المستجد، وقد يكون الخريف القادم هو الوقت المناسب لظهور الطفرة التالية.

وأضاف: تحدث طفرات الفيروس التاجي المستجد الرئيسية في الخريف وبعد ظهور طفرة جديدة، تحتاج لكي «ترفع رأسها» وتسبب زيادة في الإصابات، إلى فترة 4-5 أشهر على ظهورها.

وتابع: إذا ظهرت في الخريف طفرة جديدة، فسوف نشعر بتأثيرها في ربيع عام 2022، متوقعا أن تزداد الإصابات في شهر سبتمبر، وتستقر الأوضاع في ديسمبر، أي أن الإصابات تبقى ولكن ليس بمستوى حرج للرعاية الصحية.

وأشار إلى أن التطعيم في الوقت الحاضر، والوقاية الأكثر فعالية ضد الفيروس، ناصحا الجميع بالتطعيم لتجنب الإصابة المحتملة في شهر سبتمبر.

المصرى اليوم

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