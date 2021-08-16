«الأرصاد» تحذر من تحدث غير المتخصصين عن الطقس

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طلبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخاطبة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بضرورة الالتزام بما يصدر عنها من بيانات بشأن توعية المواطنين بالطقس والتنبؤات والتحذيرات والنشرات التي تصدرها الهيئة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إصدار التنبؤات الجوية (درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح، الأمطار، السيول، وكل الظواهر الجوية الأخرى) والتحذيرات.

وأوضحت الهيئة أنها لاحظت استضافة غير المتخصصين في علم الأرصاد الجوية للحديث عن حالة الطقس والمناخ والتنبؤات الجوية، فضلا عن تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن حالة الطقس، ما أثار ذعر المواطنين دون مبرر.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام التواصل مع المركز الإعلامي بالهيئة للحصول على المعلومات والاستفسار عن أي أمور تخص حالة الجو والطقس واستضافة المتخصصين من الهيئة.