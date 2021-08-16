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ممثل أفغانستان في جلسة مجلس الأمن: مصير شعب بلادي معلق على «كف عفريت»

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ممثل أفغانستان في جلسة مجلس الأمن: مصير شعب بلادي معلق على «كف عفريت» ممثل أفغانستان في جلسة مجلس الأمن: مصير شعب بلادي معلق على «كف عفريت»

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قال ممثل أفغانستان في الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا في نيويورك: "مصير شعب بلادي معلق على كف عفريت وبواجهون مصيرا مجهولا، خاصة أن الفتيات سيخسرن حقهن في الذهاب إلى العمل والمدارس، وكذلك ممارسة الصحفيين والموظفين الحكوميين أعمالهم".

وأضاف أن الشعب الأفغاني في حاجة إلى المأوى والطعام، باعتبار أن الوضع مثير للقلق، وتابع: "نشعر بقلق بالغ لأن طالبان لم تف بالوعود في الدوحة وشاهدنا كيف حنثت في الوعود، وقامت بإعدام الجنود وقتل المدنين في قندهار، ولا يجب أن نسمح لما حدث أن يتكرر في كابول"، مشيرا إلى أن حركة طالبان بدأت في البحث عن أشخاص بأعينهم داخل منازلهم.

ودعا ممثل أفغانستان مجلس الأمن لوقف العنف واحترام حقوق الإنسان، على أن تقوم طالبان بالعفو العام وفتح الحدود للراغبين في الهروب، ودعم حكومة انتقالية تشمل كل الأطراف لحل النزاع وعدم الاعتراف بأي حكومة تفرض نفسها بالقوة.

المصرى اليوم

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