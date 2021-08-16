«المصري Fact» يتحقق| هل أشادت «CNN» بارتداء مقاتلي طالبان كمامات الوقاية من «كورونا»؟

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مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية والقصر الرئاسي، الأحد، تم تداول تقرير إخباري مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم أن محطة CNN الأمريكية الشهيرة، أشادت بأعضاء حركة طالبان، لارتدائهم كمامات لحماية أنفسهم والآخرين من فيروس «كوفيد 19«.

انتشرت صورة التقرير الإخباري المُزيف والمنسوب لشبكة CNN على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث يظهر رئيس القناة وهو يثني على طالبان لارتدائها كمامات بشكل مسؤول، وكان التقرير مصحوبًا بلقطات شاشة منقحة من بث «سي إن إن».

حقيقة «سي إن إن تشيد بطالبان لارتدائها كمامات»

في الواقع، لم تمدح «سي. إن. إن» طالبان لارتدائها كمامات أثناء الهجوم.. ببحث عكسى سريع وجد فريق المصرى Fact، أن الصورة المنتشرة مأخوذة من تقرير ساخر نشره موقع The Babylon Bee الإخبارى الساخر، في 14 أغسطس 2021. للإطلاع على التقرير.. اضغط هنــــــــــا.

وحصد التقرير عند نشره على موقع «تويتر»، 9 آلاف مشاركة، وتم الإعجاب به أكثر من 35 ألف مرة.

صورة تقرير CNN المفبركة التي حملت عنوان مُصاحب لها: «سي إن إن تشيد بطالبان لارتدائها كمامات أثناء الهجوم»، انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها شهدت العديد من التعليقات السلبية والهجوم على شبكة سى إن. إن.

بينما جاءت تعليقات أخرى تسخر من العنوان وتتهم الإعلام الأمريكى بعدم الحيادية، وأنه يقوم بالدفاع عن حركة إرهابية.

ماذا كان يحتوى التقرير المزيف الساخر عن طالبان وسى إن إن؟

المصرى Fact تتحقق| هل أشادت CNN بمقاتلى طالبان لارتدائهم كمامات الوقاية من "كورونا" خلال هجماتهم؟

كان تقرير The Babylon Bee المزيف، يسخر من إدارة بايدن، وكذلك من براين ستيلتر، مقدم برنامج «مصادر موثوقة» على شبكة سي إن إن.

ادعى التقرير المفبرك، أن ستيلتر قال في برنامجه: «بعد حوالي اثني عشر دقيقة من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، سيطر مقاتلو طالبان بالكامل على البلاد بأكملها».

واستكمل التقرير قائلا على لسان ستيتلر: «عندما بدأت حركة طالبان حملتها من إطلاق النار والقتال، كما هو الحال مع تقاليدها العريقة، اندفع مذيعو CNN بالثناء عليهم، بعد أن لاحظو أن جميع مقاتلي طالبان يرتدون كمامات لحماية أنفسهم والآخرين من كوفيد 19». وتابع: «واو! في خضم المعركة وسفك الدماء، يرتدي فرسان الصحراء الإسلاميين، كمامات! برافو!».

ولكن.. لم يحدث هذا قط!

مشاركات واسعة للتقرير الساخر عن كمامات طالبان وثناء سى إن إن

ومع ذلك، وقع العديد من الشخصيات السياسية الشهيرة في خطأ مشاركة التقرير المزيف دون التحقق منه. على سبيل المثال: كان كلاً من السياسي الأسترالي السابق ديفيد ليونيلم، والأمريكي آلان فارلي، مؤلف الكتب الاقتصادية، من بين الحسابات المؤثرة التي شاركت التقرير الساخر.

كما شارك المخرج الهندى الشهير، آشوك بانديت، التقرير عبر حسابه على تويتر، وحصد أكثر من 200 إعجاب. بل وانتقد «بانديت»، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية غير الحكومية «هيومان رايتس ووتش»، واتهم «سكوت» المنظمات الدولية الحقوقية بـ «الصمت الإجرامي».

فقرة مزيفة أخرى في التقرير الساخر عن طالبان

في ذات السايق، تضمن التقرير الأخير حول «سي إن إن» و«طالبان»، في الفقرة الثانية، عبارات غير صحيحة. حيث جاء فيها، أن فريق السياسة الخارجية في إدارة بايدن، علَق على سرعة قيام طالبان بالسيطرة على كابول، قائلين: «لم نر ذلك قادمًا».

وهذا غير صحيح. فبحسب تقرير لواشنطن بوست، فإن آخر تصريح من وزارة الخارجية الأمريكية، كان بيان مشتركا مع وزارة الدفاع حول تأمين مطار كابول وسط حالة من الذعر في البلاد.

الحكم النهائى من المصري Fact

تقرير مزيف، سواء من المحتوى أو الصورة التي يظهر فيها اسم شبكة «سى. إن. إن».

ولكن يؤخذ في الاعتبار، أن موقع The Babylon Bee، الذي بدأ بنشر التقرير المزيف يوم السبت الماضى، هو موقع ساخر. تقول السيرة الذاتية للموقع على Twitter: «أخبار مزيفة يمكنك الوثوق بها». في إشارة واضحة منهم إلى أنهم لا يقومون بنشر أي أخبار صحيحة.

بدأ The Babylon Bee، الذي أسسه رجل الأعمال الأمريكي آدم فورد في مارس 2016، كموقع إخباري كوميدي للمحافظين الذين يرتادون الكنيسة، لكنه بنى تدريجياً قاعدة جماهيرية بين المشرعين الجمهوريين. وبدأ في نشر الأخبار الساخرة غير الحقيقية.