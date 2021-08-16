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مهاجم جديد يدخل حسابات الأهلي .. صفقة غير متوقعة

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مهاجم جديد يدخل حسابات الأهلي .. صفقة غير متوقعة مهاجم جديد يدخل حسابات الأهلي .. صفقة غير متوقعة

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تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في تدعيم الخط الأمامي بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي من خلال إبرام صفقات قوية في موسم الانتقالات الصيفية.

ودخل شادي حسين، مهاجم فريق نادي سيراميكا كليوباترا ضمن حسابات الأهلي من حيث الصفقات الصيفية.

وتألق شادي حسين في قيادة هجوم سيراميكا كليوباترا في الموسم الجاري في الظهور الأول لفريقه بالدوري المصري الممتاز.

واقترب الأهلي من الاعلان رسمياً عن ثلاث صفقات جديدة منضمة للفريق في الموسم الجديد وهي كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكوسون.

المصرى اليوم

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