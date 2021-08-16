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ألبوم صور الموسم الأول لميىسى مع برشلونة معروض بـ 15 الف دولار

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ألبوم صور الموسم الأول لميىسى مع برشلونة معروض بـ 15 الف دولار ألبوم صور الموسم الأول لميىسى مع برشلونة معروض بـ 15 الف دولار

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تسبب رحيل ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في ارتفاع معدل البحث عن التذكارات المتعلقة بالنجم الأرجنتيني إلى حدود خيالية خلال أسبوع واحد. ومنذ إعلان البارسا رسميا في 5 من الشهر الجاري رحيل ميسي عن النادي، ازداد الطلب على تذكارات متعلقة بالبرغوث بنسبة 1200% على موقع (ميل أنونسيوس) المتخصص وصولا إلى ذروته في 11 أغسطس.

واستقر معدل البحث عن القطع الخاصة بميسي في 12 من الشهر الجاري، أي بعد يوم من تقديم ميسي لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان، عند 527% مقارنة بالرابع من نفس الشهر، آخر يوم ارتدى فيه ميسي قميص الفريق الكتالوني.

ومن بين القطع الأكثر طلبا؛ تبرز قمصان تحمل توقيع "البرغوث" والتي وصل سعرها لألف يورو، وألبوم صور لأول موسم لميسي مع برشلونة ووصل سعره لـ 15 ألف يورو، ومجموعة من الألبومات ذات الإصدار المحدود مع قميص برشلونة مقابل 30 ألف يورو.

وكان ميسي (34 عاما) قد رحل عن صفوف برشلونة بعد 17 عاما قضاها بصفوف الفريق الأول توج خلالها بكل الألقاب الممكنة منها السداسية التاريخية في عام 2009 إضافة لتتويجة بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات.

المصرى اليوم

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