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نتائج كارتيرون ضد وادي دجلة «بوابته الأولى في »

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نتائج كارتيرون ضد وادي دجلة «بوابته الأولى في مصر» نتائج كارتيرون ضد وادي دجلة «بوابته الأولى في »

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يلعب فريق الكرة الأول بنادي أمام نظيره وادي دجلة، بملعب الدفاع الجوي، مساء غدٍ الثلاثاء بمنافسات الجولة رقم 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويخوض كارتيرون، المدير الفني للزمالك المواجهة الثالثة له ضد وادي دجلة، وهو الفريق الذي شهد على الظهور الأول للفرنسي في مسابقة الدوري المصري موسم 2015-2016 .

باتريس كارتيرون واجه دجلة في مناسبتين فقط سابقتين، الأولى خلال قيادته للأهلي في موسم 2018-2019 وحقق يومها الأحمر الفوز بهدف نظيف بواسطة صلاح محسن.

المباراة الثانية كانت خلال ولايته الأولى للزمالك وحسم التعادل نتيجة المباراة بهدف لكل فريق بمنافسات الدوري الموسم المنصرم.

تُرى كيف ستكون المواجهة الثالثة بين كارتيرون وفريقه الأسبق وادي دجلة بموقعة الدفاع الجوي غداً؟

المصرى اليوم

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