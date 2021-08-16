اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

★ ★ ★ ★ ★

السكري الأعلى تداولاً.. والتفاوت بحسب الجودة

سجّل مهرجان بريدة للتمور اليوم، اعتدالاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق من مختلف أنواع التمور، بمدينة التمور ببريدة.

وسجّل صنف السكري الأعلى تداولاً في السوق ما بين 35 إلى 75 ريالاً للعبوة الواحدة 3 كيلوجرامات، كما تتفاوت أنواع التمور الأخرى حسب الجودة والحجم.

يذكر أن ساحات مدينة التمور ببريدة تشهد وبشكل يومي منذ ساعات الصباح الأولى، نشاطاً تجارياً لبيع كميات كبيرة من أنواع التمور خلال المزادات، وسط حضور من التجار والمستهلكين، مع ملاحظة الزيادة الملحوظة في عدد الكميات التي وفدت للسوق، فيما لم يطرأ على الأسعار تغيرٌ نتيجة كثافة الكميات.