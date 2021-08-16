«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنفيذ المديرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة قافلة رياضية بقرية الغابة بمركز أبوكبير، بمشاركة عدد من شباب القرية، تم خلالها تنفيذ مسابقات رياضية في رياضات «خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، اللياقة البدنية، ألعاب صغيرة، شد الحبل ،العدو لمسافة 50م».

وقال عبدالعظيم إنه في نهاية المسابقات تم توزيع جوائز رياضية على المشاركين والفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة، حيث أعرب شباب القرية عن سعادتهم بتلك المبادرة، والتي اتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ودعم حركة الرياضة بقريتهم.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمشروع القومي للقوافل الرياضية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنفيذ عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التي لا يوجد بها منشآت رياضية أو مراكز شباب، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب والرياضة، وتسعى جاهدة لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة ،لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية ،وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.