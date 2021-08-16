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محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية

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محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، اجتماعًا، لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالى، وبحضور محمد الدسوقى مستشار المحافظة للشؤون الثقافية، والدكتورة جيهان المالكى مدير عام الثقافة، والأستاذ محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الحضور حول الفعاليات الثقافية التي من المقرر أن تشهدها بورسعيد الفترة المقبلة، موجها بضرورة تحقيق أفضل مستوى ثقافى يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد مؤخرا وإبراز تاريخ بورسعيد ومراحل التطور الحضارى، كما وجه بتكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية في المناطق التي تشهد تطوير خلال الفترة الحالية مثل ( السيدة خديجة والسيدة نفيسة وفاطمة الزهراء ) والعمل على زيادة الوعى وتغيير ثقافة للمواطنين وخاصة الأجيال الجديدة، وذلك بما يحقق خطة بناء الإنسان والذى يتكامل مع تطوير هذه المناطق.

وأشاد المحافظ بالأعمال الفنية والثقافية التي يشرف عليها مسؤولو الثقافة ببورسعيد، مؤكدا على توفير كافة الدعم بما يحقق أفضل مستوى ثقافى لبورسعيد، ودعم تنفيذ فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة» بالشكل الأمثل.

المصرى اليوم

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