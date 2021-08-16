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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض

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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الإثنين، نتيجة التراكمى بكلية التمريض دور مايو ٢٠٢١ بنسبة نجاح ٩٨.١٢٪.

وقالت الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية إن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز ٦٢، وحصل ٣٠١ طالب على تقدير جيد جدا، والأوائل هم: مصطفى أبوسعده، شيماء السيد محمد، أحمد أشرف كشك، أمل أحمد الشنواني، سهير ممدوح ناصر، أسماء عمارة عطيه، إسراء سعد محمد، جيهان مصطفى عبدالحميد، جهاد أحمد خميس، سارة عبدالوهاب فريد.

أما نتيجة المعهد الفنى للتمريض فقد حصل طالبان على تقدير امتياز، و١٨ جيد جدا، وفى اللائحة الجديدة حصل ٤٢ على امتياز، و٢٨٣ على جيد جدا.

المصرى اليوم

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