روائي مصري يرسل روايته الأولى «The Merchant» إلى ملكة بريطانيا

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تسلم القصر الملكي في باكينجهام رسالة من مصر إلى إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وكانت الرسالة عبارة عن نسخة أصلية من «التاجر» أو «The Merchant»، وهي الرواية الأولي للإعلامي شريف الحطيبي والتي صدرت باللغة الإنجليزية.

وأكد شريف أنه كان يسعي منذ أن صدرت الرواية إلى إرسال نسخة إلى ملكة بريطانيا لأنه كان حلم قديم له في أن تقرأ الملكة إليزابيث رواية له أو على الأقل أن يرسل إليها نسخة منها، خاصة بعدما عاش لفترة من طفولته في لندن.

وقال الحطيبي: «بعد 6 سنوات من الكتابة المرهقة، كنت أتطلع لنجاح الكتاب، وكنت على علم أن إيجاد دار نشر ليس بالأمر السهل، ومن المحتمل ان يستمر البحث عنها لسنوات، لذلك شعرت بأنني أستحق دفعة معنوية، ففكرت في أن أرسل الرواية لملكة بريطانيا، نظرا لأنها ملكة مسقط رأسي وذلك له مكانة خاصة في قلبي، وثانيًا لأن القصة باللغة الإنجليزية وبها أحداث خاصة بالملوك والملكات، وبمجرد أن رأيت إخطار التوصيل من مدينة 6 اكتوبر للقصر الملكي في لندن وأنه تم استلام الرواية شعرت بمكافأة معنوية كبيرة».

الرواية عبارة عن قصة خيالية مستوحاة من قصة صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ.. التاجر الذي امتلك أسطولا بحريا مكونا من ألف سفينة وربح ثروات هائلة من الذهب يواجه ملوك الجريمة والدهاء في محاولتهم للإيقاع به والاستيلاء على أسطوله.

وأكد الحطيبي أنه يعمل على هذه الرواية بشكل فعلي منذ ما يقرب من 11 عاما، حيث قام بتحضيرها وتجميع المعلومات اللازمة لكتابتها في ما يقرب من 5 سنوات، واستمر في كتابتها خلال 6 سنوات، وتابع: «رواية التاجر بدأت تظهر ملامحها معي منذ المدرسة تقريبا، ولكن ظللت لفترة طويلة أجمع الأفكار، لأني وجدتها قابلة لإدخال العديد من الأفكار في رواية واحدة، خاصة بعدما شاهدت فيلم وثائقي عن صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ وهو (جين ها)، واستوحيت من القصة الخاصة به الكثير وأن يكون الشخصية الرئيسية في أحداث روايتي، ودمجت معه كل الأفكار الأخري مثل سندريلا وأحدب نوتردام وغيرها من القصص الخيالية الممتعة، وكتبت في نهاية الكتاب اسماء كل هذه القصص التي أستوحيت منها بالطبع، بالإضافة إلى الموسيقي والمباني والعديد من الأمور التي تحكي ملايين القصص والحكايات».