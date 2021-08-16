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«» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

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«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع «» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

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أعدت وزارة والتجارة الداخلية، خطة لتأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن تكفي احتياجات البلاد لعدده أشهر، تحسبا لمرحلة رابعة من جائحة كورونا، واستطاعت الوزارة الحصول على ما يقرب من 3.6 مليون طن قمح محلى من المزارعين خلال العام الجاري مما عزز المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حاليا ووصل لما يقرب من 6.5 أشهر لأول مره منذ سنوات، حيث كان لا يتعدى الـ 4 و5 أشهر.

ونجحت الوزارة في زيادة السعة التخزينية للإقماح 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن عام 2014، بجانب تطوير الشون وتحويلها من شون ترابية إلى شون متطورة الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين وكانت تصل لـ 12 و15%.

وتضمنت الخطة التي وضعها الدكتور على المصيلحي وزير التموين، العمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمواجه أي طوارئ، وهي إعداد خطة لتطوير مصانع الشركات التابعة وتم البدء في تطوير خطوط الإنتاج لمصانع بنجر السكر التابعة لشركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين التابعة لزيادة معدلات الانتاج حيث تم رفع كفاءة تشغيل الطافة الإنتاجية من 14 ألف طن بنجر إلى تشغيل 21 ألف طن يوميا ،مما أدى إلى زيادة المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر، ويكفى حاليا حتى بداية عام 2022 بجانب حصاد انتاج السكر المحلى من القصب اعتبارا من شهر يناير المقبل، وايضا انتاج السكر المحلى من البنجر في فبراير 2022، الأمر الذي سيؤدى كذلك إلى ارتفاع المخزون من السكر.

وأشار المصيلحي، أن الوزارة تعتمد على التنوع في مصادر توفير السلع الأساسية وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، حيث يتم شراء الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم من خلال البورصات العالمية ويتم ترسيه العروض على افضل المنتجات وبأسعار مناسبة بجانب أيضا بجانب ايضا شراء القمح المحلى من المزارعين بسعر عادل مع كل موسم، كذلك التعاقد مع الجهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة بكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ،بجانب أيضا تأمين احتياطي من منتجات الدواجن واللحوم المجمدة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، بجانب أيضا تأمين احتياجات المحافظات الحدودية من كافة السلع الأساسية، كما أن مخزون زيت الطعام لأول مره وصل إلى ما يقرب من 6 أشهر.

المصرى اليوم

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