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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير العمل بمقار التطعيم ضد كورونا (صور)

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في ضوء ما تقوم به الدولة من جهود لتوفير لقاح لجميع المواطنين، وحرصاً من جامعة الزقازيق وإدارتها بقيادة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم تحديد مقار لإجراء عملية التطعيم داخل الجامعة، من خلال 3 مقار بالكليات المختلفة المقر الأول بكلية التجارة، والثاني بكلية الآداب، والثالث بكلية الطب البيطري، وذلك لجميع أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

من جانبه، تفقد الدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الإثنين، المقار بالكليات المختلفة والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب وجميع العاملين بالجامعة، وتسهيل عمل اللجان المكلفة بذلك، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ،وتم التأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء دخول الطلاب وجميع العاملين لأخذ اللقاح.

المصرى اليوم

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