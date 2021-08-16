وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات المركز الجديد لتلقي لقاح كورونا بالعاشر من رمضان

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، بجولة ميدانية بمدينة العاشر من رمضان، تفقد خلالها المكان المخصص لتلقي المواطنين لقاح كورونا بمنطقة دوار العاشر، لمتابعة التجهيزات اللازمة لبدء العمل، والاستعدادات النهائية لتشغيل المركز خلال ساعات، لخدمة المواطنين بمدينة العاشر من رمضان والمناطق المحيطة بها، والذي سيقدم خدمة تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح والراغبين في استخراجها، ليصبح المركز العاشر على مستوي المحافظة لتطعيم المسافرين بالخارج واستخراج الشهادات المعتمدة.

كما تفقد وكيل الوزارة المركز الطبي ٤٦ بالعاشر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك ضمن ٢٤ مركز لتطعيم المواطنين بالمحافظة، وضمن ٩ مراكز لتطعيم المسافرين بالخارج حتي الآن، والتي تم تشغيلها تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، من المواطنين بمحافظة الشرقية، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إنتظام العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، ومن تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح لهم بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، كما تابع استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمواطنين الراغبين في استخراجها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية شملت «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، بالإضافة إلى المركز الجديد بديوان المديرية».